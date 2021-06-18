Мнение: Лазы в голову авторам

Чем больше писем вы разбираете самостоятельно, тем очевидней небрежность, с которой вы подходите к интерпретациям фактов. Многим вообще плевать на основания и логические связи.

И значит вы не замечаете, с какой осторожностью к этому подхожу я.

Ну что я могу сказать?

Ничего не получится у вас значит.

Все последние ваши разборы почти целиком состояли из лазов в голову и лазов мимо границ. Предположения о том, что авторы хотят, что у них было за кадром – с неба, без малейшего основания. Даже если основание есть, вы его не упоминаете. Вы думаете, что кому-то тут интересны ваши ощущения.

Я за все высказывания без аргументов буду удалять. Может через какое-то время у меня появится группа комментаторов, отвечающих за свои слова.

Кто приведёт примеры, как выглядит высказывание голословное и как аргументированное? Давайте на примере трёх последних писем и разборов. Там большая часть комментариев – пальцем в небо, причём нагло, как вердикт.