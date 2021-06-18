Украина решила ввести санкции против главы Ростеха

Совбез Украины решил ввести санкции против главы Ростеха Сергея Чемезова и замглавы совета директоров «ВСМПО-Ависмы» Михаила Шелкова, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Заседание СНБО. По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.», – написал Зеленский в своем Telegram.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина решила ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, а также против предпрриятий, который были «аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ».