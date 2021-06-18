Политолог рассказал о выявленных попытках зарубежного вмешательства в российские выборы

«Раз за разом на региональные выборы выезжают группы людей, которые под видом журналистов занимаются провокациями и распространяют дезинформацию в Сети», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Сегодня в Совете Федерации был представлен доклад о попытках зарубежного вмешательства в предстоящие думские выборы.

«Мы проводим совместные заседания с комиссией Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Наблюдаем, как раз за разом на региональные выборы выезжают группы людей, которые под видом журналистов занимаются провокациями и распространяют дезинформацию в Сети. На основе полученных данных уже можно пресечь такую деятельность», – рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«Мы информируем наши общественные штабы в регионах. Наши наблюдатели присутствуют на всех избирательных участках. Они видят, что происходит. При этом наши общественные штабы отслеживают, какая информация потом размещается в Сети, кто приезжает, на какие участки и в каком составе», – указывает Григорьев.

По его мнению, в попытках заранее скомпрометировать результаты будущих парламентских выборов заинтересованы власти Соединенных Штатов. «Они и не скрывают этого. США проводят политику по сдерживанию России, одним из инструментов которой остается подрыв авторитета общественно-политических институтов, – отметил собеседник. – Кроме того, после провальной фальсификации выборов у себя в стране, американские политики стараются показать, что другие страны в этом отношении ничем не лучше».

«Но у нас имеются все необходимые возможности для пресечения подрывной деятельности. Если вдруг будут замечены какие-то фейки, то мы с необходимыми доказательствами на руках сможем либо остановить их распространение, либо опровергнуть. Гражданское общество РФ не допустит фальсификации итогов парламентских выборов», – заключил Григорьев.

Напомним, глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров представил промежуточный отчет о попытках зарубежного вмешательства в российские выборы этого года.

По словам Джабарова, рабочей группой комиссии зафиксированы попытки еще в ходе выборной кампании организовать ее компрометацию. Как следует из отчета, «иностранные центры, прежде всего, американские, стран ЕС, НАТО и Украины еще до официального объявления российских парламентских выборов начали активную, масштабную и системную работу по их дискредитации». В комиссии уточнили, что конкретная деструктивная работа была начата весной и координируется Госдепартаментом США.

Как указали в комиссии, в частности, планируется выдвижение многочисленных кандидатов в депутаты Госдумы из числа лиц, которые заведомо не имеют законных оснований быть зарегистрированными, либо цель которых – не получить статус кандидата, а получить отказ в регистрации. То есть главная задача этих лиц создать условия для раздувания скандалов и информационных поводов для антироссийской пропаганды, указали в Совфеде.

Кроме того, с использованием современных информационно-компьютерных технологий, включая технологии «искусственного интеллекта», предусмотрена фабрикация видеоматериалов на основе записей с веб-камер на участках для голосования. Впоследствии такого рода подтасовки предполагается использовать в качестве псевдо-доказательств неких массовых нарушений, уточнили в комиссии. «При этом, судя по всему, конечной целью этой работы является максимальная дискредитация всей избирательной системы РФ к президентской избирательной кампании 2024 года», – отмечается в документе.

Между тем, в Совфеде подчеркнули, что российская политическая система надежно защищена, а ее законодательство, включая недавно принятые законы, закрывает многие лазейки, которыми пытались пользоваться различные антироссийские зарубежные центры.