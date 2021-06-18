Минпромторг опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России

Дефицита вакцин от COVID на сегодняшний день в РФ нет, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, обеспечиваются, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Дефицита вакцины точно нет. У нас в остатках сегодня в регионах под 5 миллионов доз. … Если мы говорим про объемы производства, начиная с июля, уже сегодня ритмично выходим на объем производства только «Спутника» всеми нашими площадками, на сегодня их семь, это будет минимум 30 миллионов доз в месяц», – сказал Мантуров, передает РИА «Новости».

По его словам, РФ точно обеспечит и обеспечивает на сегодняшний день запросы регионов и компаний, ведомств, которые участвуют в вакцинации.

В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нет какой-то информации о том, что спрос на прививки от коронавируса в РФ превышает предложение, со временем темпы вакцинации от COVID еще повысятся.

За минувшие сутки в РФ выявили 17 262 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания.