В РПЦ объяснили вспышку коронавируса в Москве безбожничеством и недостаточными пожертвованиями на храмы

Протоиерей Анатолий Кабаченко, курирующий в Московском патриархате связи с Минюстом и Минтруда, раскритиковал москвичей за безбожный образ жизни и низкие пожертвования на храмы.

По его словам, именно поэтому город постигла новая вспышка коронавирусной инфекции.

– Вы вот зайдите в любой ковидный госпиталь, посмотрите, кто там лежит. Один безбожник, на лбу написано, другой иеговист, адвентист, сатанист, третий японские мультики смотрит, прости Господи, четвёртый вроде бы и верующий, а спроси у него, когда последний раз на храм жертвовал – сразу глаза в пол. То есть всем дорожка в ад уже уготована, а они удивляются, почему коронавирус. Вот поэтому, – сказал он в эфире радиостанции.

По словам священнослужителя, Москва до сих пор не вышла на дореволюционную плотность застройки культовых учреждений как на километр квадратный, так и на тысячу человек населения, и это “красноречиво показывает, какой бардак творится с приоритетами”.

– Торговые центры – это пожалуйста. Жильё – как грибы после дождя. А церкви новые хорошо если раз в несколько месяцев открываются. Делают поликлиники в шаговой доступности и не понимают первопричины проблемы, что если люди не будут молиться, жертвовать церкви, то хоть в каждом дворе поликлинику открой, всё равно Бог накажет и никаких коек для ковидных не хватит. Это храм в шаговой доступности должен быть в первую очередь, вот такую программу надо открывать, – добавил протоиерей.

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