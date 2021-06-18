 

В РПЦ объяснили вспышку коронавируса в Москве безбожничеством и недостаточными пожертвованиями на храмы

18.06.2021, 19:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Протоиерей Анатолий Кабаченко, курирующий в Московском патриархате связи с Минюстом и Минтруда, раскритиковал москвичей за безбожный образ жизни и низкие пожертвования на храмы.

По его словам, именно поэтому город постигла новая вспышка коронавирусной инфекции.

– Вы вот зайдите в любой ковидный госпиталь, посмотрите, кто там лежит. Один безбожник, на лбу написано, другой иеговист, адвентист, сатанист, третий японские мультики смотрит, прости Господи, четвёртый вроде бы и верующий, а спроси у него, когда последний раз на храм жертвовал – сразу глаза в пол. То есть всем дорожка в ад уже уготована, а они удивляются, почему коронавирус. Вот поэтому, – сказал он в эфире радиостанции.

По словам священнослужителя, Москва до сих пор не вышла на дореволюционную плотность застройки культовых учреждений как на километр квадратный, так и на тысячу человек населения, и это “красноречиво показывает, какой бардак творится с приоритетами”.

– Торговые центры – это пожалуйста. Жильё – как грибы после дождя. А церкви новые хорошо если раз в несколько месяцев открываются. Делают поликлиники в шаговой доступности и не понимают первопричины проблемы, что если люди не будут молиться, жертвовать церкви, то хоть в каждом дворе поликлинику открой, всё равно Бог накажет и никаких коек для ковидных не хватит. Это храм в шаговой доступности должен быть в первую очередь, вот такую программу надо открывать, – добавил протоиерей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Мнение: Судьба бойца спецназа ГРУ

18.08 / Учёные: Многозадачность можно развивать

14.01 / Мнение: Навальный подвел Путина?

21.04 / В центре Москвы горит жилой дом

18.02 / Подборка новостей из Северной Кореи

29.04 / Найти бессмертие не только в кино

24.08 / «Не более 20 фильмов в год» – Александра Петрова ограничат в количестве главных ролей

20.08 / Ученые из Новосибирска разработали новый метод диагностики рака

16.08 / Нападение иностранцев на пограничников рассмотрит суд (+видео)

31.07 / Инъекции ботокса могут уменьшить депрессию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика