Распознают токсичность: признаки человека, контролирующего свои чувства и эмоции

Эмоциональным интеллектом называется способность распознавать чувства и эмоции – свои и других людей. Эти два слова включают в себя один из самых сложных аспектов человеческого характера. Вот признаки людей, которых можно назвать эмоционально интеллектуальными.

Не позволяют себя контролировать

Человек, который обладает эмоциональным интеллектом, никогда не позволит себя контролировать. Он не станет жить с партнером, который практически вторгается на личную территорию. Например, человек считает своим правом строить планы и не ставить вас в известность, не уважает вашу частную жизнь, не принимает во внимание вашу точку зрения. Наверняка вы понимаете, что с таким партнером вы не будете счастливы не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе.

Не дают себя изменить

Взрослого человека изменить очень сложно, особенно если он этого не хочет сам. Поэтому эмоционально интеллектуальный человек не дает никому права себя «подстраивать», то есть изменять привычки, менять точку зрения, интересы и вкусы. Наверняка вы предпочитаете оставаться личностью, которая имеет право на индивидуальность и уникальность. У вас есть чувство собственного достоинства, и оно является приоритетным в любом вопросе.

Не верят в то, что они недостойны любви

Эмоционально интеллектуальный человек, как уже отмечалось выше, знает себе цену. Поэтому он никогда не поверит, если ему скажут, что он недостоин любви. Особенно это странно слышать от партнера, который находится рядом (или находился какое-то время). Ведь он же обратил на вас внимание, а это значит, что вас можно любить. Но сейчас всячески старается вас переубедить. Вы понимаете, что проблема не в вас, а в том человеке, который по каким-то, одному ему известным причинам пытается умалить ваши достоинства.

Не дают себя обманывать

Ложь может быть разной: большой и маленький. Однако уважающий себя человек, который способен контролировать свои чувства и эмоции, никогда не будет иметь дело с обманщиком. Даже в том случае, если ложь будет маленькой, но постоянной. В первую очередь она унижает самого лгуна. А во вторую – того, кто позволяет себя обманывать. Эмоционально интеллектуальный человек никогда не будет жить во лжи.

Никому не дают права собой манипулировать

Очень сложно сопротивляться людям, которых вы любите. Речь идет не только о партнерах, но и о друзьях и родственниках. Однако если вы чувствуете, что вас используют в собственных интересах, это необходимо срочно пресечь. Никогда не идите на компромисс с собой и не позволяйте собой манипулировать. Это приводит к потере чувства собственного достоинства и занижению самооценки. Эмоционально интеллектуальные люди никогда не позволяют так к себе относиться.

Понимают, что чрезмерная ревность не является нормой отношений

Контролирующие свои чувства и эмоции люди понимают, что ревновать можно исключительно в пределах нормы. То есть совсем немного, так, чтобы обеспечить хорошие отношения в семье. Если ревность переходит все мыслимые и немыслимые границы, это уже называется токсичным общением. Эмоционально интеллектуальный человек никогда не позволит этого делать своему партнеру, а также не будет сильно ревновать сам. В любом случае такое поведение можно назвать неуважительным, с чем никогда не станет мириться зрелый в эмоциональном плане человек.

Не могут жить без здорового общения

Некоторые пары предпочитают очень мало общаться. Да, у них семья или партнерские отношения, которые, по сути, скорее являются соседскими. Люди встречаются вечером, но при этом не обсуждают вопросы и проблемы прошедшего дня, не строят планы на будущее… Каждый начинает заниматься своими делами, не предупреждает, когда уходит из дома, не желает слушать другого, и общение сокращается до минимума или прекращается вообще.

Эмоционально интеллектуальный человек попытается разобраться в том, что произошло с отношениями. А если их не удается реанимировать, предпочтет расстаться, поскольку жить в такой атмосфере унизительно для самого себя (если речь идет о настоящей любви, а не о деловых договоренностях).

Не приемлют агрессии и грубости

Умный, умеющий контролировать свои чувства и эмоции человек никогда не позволит относиться к себе грубо, а тем более – агрессивно. Если он услышит грубость в свою сторону от постороннего, он просто не примет это на свой счет и в дальнейшем не станет общаться с грубияном. А если это произойдет в семье, с первого раза им будут очерчены границы дозволенного. Один раз можно простить, предупредив, что с вами так общаться не нужно. Второй раз будет последним, который поставит точку в отношениях.

Избегают тех, кто ставит под сомнения их слова или не одобряет действия

Эмоционально интеллектуальный человек никогда не позволит себе общаться с теми, кто ему не доверяет или все время критикует за поступки или идеи. Ему нужны единомышленники, а в окружении кардинально противоположных по духу людей он чувствует себя крайне дискомфортно.