 

Романтика в Париже: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отдыхают во Франции

18.06.2021, 19:14, Разное
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У Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского много общих интересов, в их числе – страсть к путешествиям и гастрономии. Совместить два этих удовольствия легко можно в Париже, куда знаменитые супруги и отправились. Юлия поделилась отпускными фотографиями с мужем, которые она сделала в парижском кафе и показала “завтрак аристократа” – розовое шампанское, свежая выпечка, кофе. Небрежные, с заваленным горизонтом, но такие “живые” снимки передали всю романтику места, где они сейчас находятся.

Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая и Андрей КончаловскийКстати, Юлия подготовилась к поездке заранее. Накануне она поделилась с подписчиками видео, в котором показала, как освежила прическу. В этом же ролике Высоцкая призналась подруге, что летом собирается перечитать латиноамериканских писателей, в том числе Маркеса.

Этим летом обещаем себе много читать, есть сезонные фрукты и овощи, ходить пешком при любой возможности, пить чистую воду, ухаживать за кожей и волосами и радоваться каждому дню! – закончила оптимистично Юля.

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Публикация от Юлия Высоцкая (@juliavysotskayaofficial)

Кстати, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, в отличие от многих других звездных пар, не стесняются говорить о своих чувствах: режиссер то и дело публично признается в любви своей жене, даже ненароком попадая в кадр, когда Юля готовит на своей знаменитой кухне. В этом году 46-летняя Высоцкая и 82-летний Кончаловский отметили важную дату – 25 лет со дня знакомства.



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