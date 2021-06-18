Дождь не помеха: Кейт Миддлтон отметила запуск своего нового фонда в Лондоне

Сегодня утром 39-летняя Кейт Миддлтон объявила о начале работы ее нового Фонда – The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Этот благотворительный центр будет работать на повышение осведомленности относительно проблем у маленьких детей и проведение новых исследованиях о влиянии разных факторов на детей дошкольного возраста.

Проект, о котором герцогиня поделилась в двух тизерах, опубликованных ранее в социальных сетях на этой неделе, направлен на преобразование общества для будущих поколений, – гласит официальное заявление пресс-службы Кенсингтонского дворца.

Для герцогини Кембриджской создание своего фонда – логичный и одновременно большой шаг в ее общественной деятельности. Она почти 10 лет подробно изучает, как некоторые из самых тяжелых проблем британского общества, включая наркомания, бездомные и ментальное здоровье, уходят корнями в ранние годы жизни человека. Поэтому многие ее поклонники ожидали, что одним видеопосланием их любимица не ограничится.

И они оказались правы – во второй половине дня Кейт приехала в Лондонскую школу экономики, чтобы принять участие в круглом столе перед представителями образовательной сферы. Там она представила свой доклад относительно планов работы ее Фонда в ближайшее время. Погода не испортила планы герцогини – от автомобиля до входа в кампус Кейт прошла под большим черным зонтом и вплоть до зала заседаний не снимала медицинскую маску.

После деловой встречи супруга принца Уильяма вернулась к себе домой, в Кенсингтонский дворец, где ее уже ждала группа родителей. Темой неформального обсуждения стал вклад, который родители и опекуны маленьких детей смогут внести в работу ее Центра.

Чтобы подчеркнуть уровень важности этого дня, Кейт Миддлтон выбрала строгое светло-голубое платье-футляр LK Bennett и нейтральные бежевые лодочки на каблуках. Главным ее аксессуаром стал зонт – черный строгий она заменила на радужный, который, вероятно, стал отсылкой к Pride Month (Месяцу Гордости, задачей которой является демонстрация существования в обществе ЛГБТ, поддержка толерантного отношения к ним, защита прав человека и гражданского равноправия для всех людей вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности).