Создан еще один материал для электрических наногенераторов

Новый материал, созданный на основе графена, получил название Neutrinovoltaic. Его представили в немецкой компании Neutrino Energy Group, в которой, правда, есть и американский капитал.

Наноматериал выглядит как обычная фольга, говорят специалисты. Новые качества генератора позволяют размещать его в любом месте. Например, это может быть свободное пространство внутри какого-либо электроприбора, где есть избыток тепла и требуется вентиляция для избежания перегрева.

По словам разработчиков технологии, их изобретение поможет значительно повысить энергоэффективность любого устройства. Та часть энергии, которая сейчас преобразуется в тепло и теряется, когда ее выводят во внешнюю среду, будет возвращаться в виде дополнительного источника питания электричеством.