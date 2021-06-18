Создан еще один материал для электрических наногенераторов

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18.06.2021, 19:06, Новости дня
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Новый материал, созданный на основе графена, получил название Neutrinovoltaic. Его представили в немецкой компании Neutrino Energy Group, в которой, правда, есть и американский капитал.

Наноматериал выглядит как обычная фольга, говорят специалисты. Новые качества генератора позволяют размещать его в любом месте. Например, это может быть свободное пространство внутри какого-либо электроприбора, где есть избыток тепла и требуется вентиляция для избежания перегрева.

По словам разработчиков технологии, их изобретение поможет значительно повысить энергоэффективность любого устройства. Та часть энергии, которая сейчас преобразуется в тепло и теряется, когда ее выводят во внешнюю среду, будет возвращаться в виде дополнительного источника питания электричеством.



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