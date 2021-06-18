 

Полина Гагарина отдыхает в Греции в компании мужчины, сопровождавшем ее на премии Муз-ТВ

18.06.2021, 19:00, Разное
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Полина Гагарина в своем микроблоге Instagram решила прокомментировать информацию СМИ по поводу ее «нового романа». Артистку заметили на отдыхе в Греции в компании мужчины, который сопровождал ее на вручении премии «Муз-ТВ».
Певица поняла, что ей необходимо действовать на опережение, поэтому решила не давать журналистам поводов для слухов. Она сама показала в сторис этого мужчину, который оказался близким другом. Кроме этого, Полина Гагарина призналась, что он женат, и в Грецию они прилетели с его супругой. Знаменитость не оставила шансов папарацци заснять их и распространить фотографии в СМИ.

После того, как артистка развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым, ей регулярно приписывают романтические отношения с различными мужчинами. Расставание Полина Гагарина никак не комментирует, так как считает, что это может сказаться на будущем их совместной дочери. Экс-супруг в одном из интервью заявил, что их брак в определенный момент дал трещину. Он думает, что отношения испортились из-за участия певицы в азиатском шоу, так как ей постоянно приходилось улетать в Китай. Также фотограф признался, что ему непросто забыть бывшую супругу, так как она – знаменитость, новости о которой постоянно появляются на обложках журналов, на телевидении и в Сети.

Источник: 7days.ru



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