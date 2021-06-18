Польские СМИ назвали «областью зла и хаоса» постсоветское пространство

Россиянин, проживающий в Польше, пояснил о риторике, которую пропагандируют власти страны по отношению к странам бывшего СССР. В настоящее время в польских СМИ постсоветское пространство называют «областью хаоса и зла».

Всем известно, что риторика стран Запада относительно РФ не отличается дружелюбностью. Граждан в Европейском Союзе настраивают против РФ, пытаясь изображать ее власти и народ, как злых и агрессивных, претендующих на мировое господство. О впечатлениях от уровня пропаганды в ЕС пояснил Евгений Рудаков, россиянин, проживающий в Польше.

В интервью с журналистами издания New Inform он привел примеры агитации. Причем пропаганда польских СМИ направлена не только против России, но и против постсоветского пространства в целом. В журналах и газетах, а также интернете, ТВ и радио здесь то и дело навязывается мысль, будто государства бывшего Советского Союза являются олицетворением зла и хаоса.

При этом Рудаков отметил, что сами поляки не так уж и поддаются влиянию русофобской пропаганды. Устав от «бесконечной пропаганды», простые жители просто не обращают на нее внимания и даже прекратили следить за новостями. Таким образом, все попытки настроить граждан Польши против Российской Федерации оказываются безуспешными. Несмотря на это, Рудаков признает, что среди обычных граждан все же есть и те, кто верит в постоянную пропаганду и относятся к странам, ранее входящим в СССР, негативно.

Источник: newinform.com