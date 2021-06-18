Ученые выяснили причину повышенной резистентности индийского штамма коронавируса к антителам

Японские исследователи провели исследование, в ходе которого подробно изучили особенности воздействия индийского штамма SARS-CoV-2. В результате научной работы исследователи смогли выяснить причину, по которой данная разновидность коронавируса имеет повышенную устойчивость к сформированным антителам.

Ученые, представляющие Токийский университет (Япония), провели изучение нового штамма коронавируса, впервые появившегося в Индии в ноябре прошлого года и получившего название в честь этой азиатской страны. Особое внимание научная группа, возглавляемая доцентом организации Кеем Сато, обратила на роль мутаций, участвующих в жизненном цикле патогена. Исследователями было собрано несколько сотен образца дельта-варианта SARS-CoV-2 , геномы которых они затем сравнили друг с другом. Выяснилось, что генный набор практически всех образцов индийского штамма содержал мутацию P681R, находящуюся в части генома вируса, управляющей непосредственно проникающими в человеческие клетки белками. Наличие данной мутации обусловливало снижение общей заразности коронавирусом, однако способствовало увеличению скорости слияния данных белков с клеточными оболочками и ускорению передачи SARS-CoV-2 между смежными элементами структуры клеток. Такая тенденция становится причиной того, что вероятность распознавания и нейтрализации частиц вируса антителами снижается к минимуму, и как следствие – распространение патогена по организму становится более стремительным.

“Мутация P681R характерна практически для всех штаммов индийской разновидности SARS-CoV-2. Это может быть связано с тем, что она несколько снижает его заразность, но увеличивает стойкость вируса к антителам – за счет того, что ускоряет проникновение вируса в клетку”, – резюмировали медики. Они выразили надежду, что процесс дальнейшего изучения упомянутой мутации даст понимание её влияния на тяжесть COVID-19, а также другие последствия заражения вирусом. Результаты научной работы были опубликованы на портале препринтов bioRxiv.

Источник: nauka.tass.ru