 

Более 30 женщин судятся с Pornhub из-за опубликованных видео с их участием

18.06.2021, 18:58, Новости дня
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Женщины утверждают, что на сайте доступны частные видео, на загрузку которых они не давали согласия. Иск, поданный в Калифорнии, обвиняет компанию Mindgeek в “преступном предпринимательстве”.

В Pornhub назвали эти утверждения “абсолютно абсурдными, полностью бессмысленными и категорически ложными”. Отмечается, что сайт пополняет контент в основном за счет собственного сообщества и доступен для общего просмотра. При этом каждое загруженное видео пересматривается модераторами.

“Pornhub имеет нулевую толерантность к незаконному контенту и расследует любые жалобы или обвинения по поводу контента на наших платформах”, – заявили в Pornhub, комментируя сложившуюся ситуацию BBC.

Компания уверяет, что имеет “наиболее полные меры предосторожности в истории платформ, которые наполняют пользователи. Они включают запрет загрузки от непроверенных пользователей”.

В то же время американский партнер ВВС – CBS – заявляет, что Pornhub не требует от своих пользователей проверять личность или возраст людей, представленных в загруженных видео. Кроме того, по данным CBS, компания не стремится подтвердить согласие людей, которые появляются в видео, размещенных на сайте.

Юридическая фирма Brown Rudnick LLP, которая представляет истцов, заявляет, что в иске указываются требования, предусмотренные законом о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года.

Одна из женщин, которые участвуют в судебном процессе, сказала CBS, что ей было 17 лет, когда парень заставил ее сделать обнаженное видео. По ее словам, позже ролик разместили на Pornhub без ее согласия. Она узнала об этом от своего друга.

В Pornhub отметили, что не позволят “этим преувеличениям” в судебном иске отвлекать внимание от того, что сайт ввел политику безопасности, которая превосходит меры безопасности “любой другой крупной платформы в интернете”.

Контекст:

В декабре 2020 года Pornhub удалил около 9 млн непроверенных видео, они составили 60% контента.

С момента запуска Pornhub в 2007 году любой человек мог создать аккаунт и загружать в него видео.

В феврале 2021 года стало известно, что Pornhub вводит биометрическую верификацию пользователей, загружающих видео.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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