 

СМИ опубликовали список из 16 структур, которые Байден передал Путину, потребовав воздержаться от кибератак

18.06.2021, 18:58, Новости дня
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В него вошли:

Химическая промышленность
Торговые объекты
Коммуникации
Критическое производство
Плотины
Оборона
EMS (скорее всего, имеется в виду Emergency medical services – скорая медицинская помощь)
Энергетика
Финансы
Пищевая промышленность/сельское хозяйство
Государственные учреждения
Здравоохранение
Информационные технологии (IT)
Ядерные объекты
Транспорт
Водоснабжение.

Biden’s list to Putin of sectors off limits for cyber attacks:
1 chemicals
2 commercial facilities
3 communications
4 critical manufacturing
5 dams
6 defense
7 EMS
8 energy
9 financial
10 food/ag
11 govt facilities
12 health care
13 IT
14 nuclear
15 transportation
16 water. https://t.co/2useFN7CMv

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 17, 2021

О передаче Путину перечня из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак, сам Байден сообщил на пресс-конференции после встречи.

Информация об этом возмутила республиканцев. “Всего 16? Приятно знать, что остальная часть нашей инфраструктуры доступна”, – написал в Twitter конгрессмен Брюс Вестерман.  “А чего нет в списке? ВСЯ американская инфраструктура должна быть закрыта для кибератак”, – подчеркнул конгрессмен Кевин МакКарти.

Контекст:

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в Украине, США, Ирландии, Нидерландах, Великобритании, Франции, Германии, Латвии, Чехии, Польше. 

США в апреле ввели новый пакет санкций против России, обусловленный, в частности, обвинениями в кибератаках, и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Россия 16 апреля объявила о встречных санкциях против США. 

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае хакерских атак многие страны “по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию”, и призывал другие страны отказаться от “массового антироссийского психоза”.

9 мая стало известно о кибератаке на Colonial Pipeline. Этот трубопровод транспортирует 45% дизельного топлива, керосина и бензина на восточное побережье США. Из-за кибератаки его работа была заблокирована до 13 мая. По данным СМИ, Colonial Pipeline выплатила устроившим кибератаку хакерам $5 млн выкупа.

ФБР подтвердило, что хакерскую атаку на Colonial Pipeline провела группировка Darkside. “Есть веские основания полагать, что преступники, совершившие нападение, живут в России”, – заявил Байден. Он отметил, что ФБР не считает причастными к атаке правительство или президента РФ.

Путин заявил, что РФ не имеет отношения к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline. Он также сказал, что России нет в списке стран, из которых осуществляется наибольшее число кибератак в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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