СМИ опубликовали список из 16 структур, которые Байден передал Путину, потребовав воздержаться от кибератак

В него вошли:

Химическая промышленность

Торговые объекты

Коммуникации

Критическое производство

Плотины

Оборона

EMS (скорее всего, имеется в виду Emergency medical services – скорая медицинская помощь)

Энергетика

Финансы

Пищевая промышленность/сельское хозяйство

Государственные учреждения

Здравоохранение

Информационные технологии (IT)

Ядерные объекты

Транспорт

Водоснабжение.

Biden’s list to Putin of sectors off limits for cyber attacks:

1 chemicals

2 commercial facilities

3 communications

4 critical manufacturing

5 dams

6 defense

7 EMS

8 energy

9 financial

10 food/ag

11 govt facilities

12 health care

13 IT

14 nuclear

15 transportation

16 water. https://t.co/2useFN7CMv

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 17, 2021

О передаче Путину перечня из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак, сам Байден сообщил на пресс-конференции после встречи.

Информация об этом возмутила республиканцев. “Всего 16? Приятно знать, что остальная часть нашей инфраструктуры доступна”, – написал в Twitter конгрессмен Брюс Вестерман. “А чего нет в списке? ВСЯ американская инфраструктура должна быть закрыта для кибератак”, – подчеркнул конгрессмен Кевин МакКарти.

Контекст:

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в Украине, США, Ирландии, Нидерландах, Великобритании, Франции, Германии, Латвии, Чехии, Польше.

США в апреле ввели новый пакет санкций против России, обусловленный, в частности, обвинениями в кибератаках, и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Россия 16 апреля объявила о встречных санкциях против США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае хакерских атак многие страны “по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию”, и призывал другие страны отказаться от “массового антироссийского психоза”.

9 мая стало известно о кибератаке на Colonial Pipeline. Этот трубопровод транспортирует 45% дизельного топлива, керосина и бензина на восточное побережье США. Из-за кибератаки его работа была заблокирована до 13 мая. По данным СМИ, Colonial Pipeline выплатила устроившим кибератаку хакерам $5 млн выкупа.

ФБР подтвердило, что хакерскую атаку на Colonial Pipeline провела группировка Darkside. “Есть веские основания полагать, что преступники, совершившие нападение, живут в России”, – заявил Байден. Он отметил, что ФБР не считает причастными к атаке правительство или президента РФ.

Путин заявил, что РФ не имеет отношения к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline. Он также сказал, что России нет в списке стран, из которых осуществляется наибольшее число кибератак в мире.

