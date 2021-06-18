Данилов сообщил, что СНБО аннулировал лицензии на добычу титана и разработку углеводоров

“Были аннулированы ранее выданные лицензии недобросовестных пользователей. Четыре лицензии по добыче титана, три – по разработке углеводородов, две лицензии рудных, в том числе ценные лицензии, которые не использовались на протяжении 18, 19 и 17 лет”, – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что до 1 сентября все лицензии, выданные в Украине, будут размещены на Геоинформационном портале.

“Вы все их увидите. [Информация] будет дублироваться на сайте Совета нацбезопасности и обороны. И все лицензии, которые есть, их более трех тысяч, общество будет знать, где они находятся, в каком состоянии, кто их собственник, на каком основании и когда они их получили” , – сказал Данилов.

Контекст:

19 марта Данилов заявил, что Украина проведет аудит всех разрешений на недропользование за последние 27 лет.

“Если будет выявлено нарушение во время выполнения лицензионных условий этих разрешений, такие разрешения будут законно возвращаться народу Украины”, – отмечал он.

25 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 19 компаний, которые пользуются недрами Украины.

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