 

Украина ввела санкции против лиц, причастных к разработке вируса NotPetya. Они связаны со спецслужбами РФ – СНБО

18.06.2021, 18:58, Новости дня
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“Решением Совбеза применены санкций относительно четырех юридических и шести физических лиц, которые аффилированы со спецслужбами РФ. Эти юридические и физические лица непосредственно причастны к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны”, – сказал Данилов. 

Он уточнил, что это – киберпреступники, которые находятся под санкциями США. 

“Они обвиняются правоохранительными органами США в рамках уголовного процесса за совершение кибератак в отношении США”, – добавил Данилов. 

Контекст:

В октябре 2020 года минюст США предъявил обвинения в хакерских атаках шести офицерам ГРУ. Минюст считает, что подозреваемые стояли за созданием одних из “самых разрушительных вредоносных программ в мире”: речь идет о вирусе, который отключил энергосистему Украины в декабре 2015 года, а также вирусе-вымогателе NotPetya в 2017 году.

Украинская компания “Прикарпатьеоблэнерго” 23 декабря 2015 года сообщила об отключении электроэнергии в Ивано-Франковске и части области. Причиной аварии называлось вмешательство посторонних лиц в работу телемеханики. Неполадки удалось ликвидировать в тот же день. Позднее стало известно, что кибератака была масштабнее, чем сообщалось поначалу. Вредоносное программное обеспечение было обнаружено как минимум у двух компаний, помимо “Прикарпатьеоблэнерго”, чьи энергосети оно успело вывести из строя. Служба безопасности Украины обвинила в случившемся российские спецслужбы.

C помощью вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году хакеры, вероятно, связанные с Россией, парализовали работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях в разных странах мира.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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