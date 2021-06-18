Швец: История “Голоса” – пример того, как даже самые прогрессивные и продвинутые ребята, гордость страны, не в состоянии слепить что-либо путное

Уже приходилось писать о том, что история “Голоса” – характерный пример того, как не в состоянии слепить что-либо путное даже самые прогрессивные и продвинутые ребята, гордость страны. Кругом же, куда ни посмотри, отстой, скрепы, элементарное невежество и дилетантство, не говоря уже о нечистоплотности и об уголовных делах в анамнезе или в потенциальной перспективе. Но вот берутся за дело незамаранные и активные, буквально с чистого лица, а на выходе в короткие сроки сплошные дрязги и провал проекта.

Можно, конечно, списать на проблемы с лидерством. Основания для этого есть. Вся пресловутая экспертность экспертов, вошедших в “Голос”, сильно блекнет, когда вспоминаешь, что первым лицом и главным голосом у них намечался и даже некоторое время побыл Святослав Вакарчук, в честь которого, собственно, проект и получил свое название. Политические качества Славы никогда ни для кого не были секретом: они в принципе отсутствуют. Тем не менее народ к нему подтянулся. Просто ему под раскрученное имя финансирование дали, а кому бы дали еще? Вот и первый компромисс. А где один, там и другие выстроятся в очередь, закон.

Дальше случился известный конфликт между умными и красивыми. Естественным образом возник вопрос, кто подхватит знамя, брошенное певцом, и оно досталось умной, но мало кому известной Кире, а красивый и широко известный Сергей оказался не у дел, чем был задет и обижен. Не то чтобы Рудик была не симпатична, а Притула не умен, просто водораздел пролег между менеджерским прагматизмом одной и народной популярностью другого. Ослик “Голос” буквально разрывался между этими двумя морковками. Люди, прошедшие не один модный корпоративный тренинг по развитию скиллов командной работы, не смогли или даже не захотели найти способ морковки соединить. Фракция расползлась на собственно “Голос” и “Голос”(с), где в скобках “Справедливость”. Очевидно, вслед за фракцией начнут расползаться и структуры на местах. Едва родились, а уже переживают родительский развод.

Зато проекты кривые и косные, спаянные многолетними стремными связями и бубновыми интересами политиков, как-то держатся, хотя тоже не сказать, что процветают. Не процветает никто. Партийное поле в Украине находится в совершенно запущенном состоянии. Бодрячком держится разве что “Европейская солидарность”, но она взнуздана и отмобилизована начальником, у которого глубокий репутационный кризис, поэтому их активность несколько нездоровая, будто под веществами. Сколько можно удерживать этот уровень эмоциональной вздернутости, неясно, но на марафон энергии обычно не хватает. К тому же партия в модусе агрессивной защиты лидера явно схлопывается, закрывается от чужих, убивая перспективы развития. “Слуги народа” по-прежнему обходятся, фактически, без партии и, возможно, это не такое плохое решение, с учетом того, как у нас вообще и у них в частности получается создание подобных проектов.

А причины, что у “Голоса” в его обеих разновидностях, что у других, включая обычно исключаемых бывших регионалов, разбившихся, как ртуть, на мелкие проектики, не в лидерах или их отсутствии, не в бестолковости или, наоборот, повышенной ушлости партийцев, а в том, что страшно они все далеки от народа и народу совсем не интересны, не то что не едины. Никто не может попасть в резонанс. Модно говорить о популизме, поразившем всех, но в том и дело, что популизм измеряется легко: он дает электоральную отдачу, а тут она ни у кого не наблюдается. Похоже, низам нужна какая-то совсем другая повестка, нежели та, что предлагают верхи во всем своем скудном партийном разнообразии. Народ у нас, конечно, традиционно не тот, но неплохо бы вникнуть, какого рожна ему надо. Собственно, что нужно Украине. Она чуть больше, чем район столичного правительственного квартала.

Источник: “Слово и дело”

Опубликовано с личного разрешения автора

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