 

Белорусские власти перешли “красные линии” – эксперт Класковский

18.06.2021, 18:50, Разное
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МВД Белоруссии обратилось в суд с требованием о признании экстремистскими материалов популярного интернет-издания TUT.by. В ведомстве рассказали, что действия информационного ресурса “наносят вред национальным интересам и безопасности” республики.

На новость отреагировал политический обозреватель Александр Класковский. Он заявил, что белорусские власти хотят стереть портал, в том числе его контент в социальных сетях, из интернета. Эксперт предположил, что скоро от режима пострадает каждый, кто когда-либо использовал материалы сайта.

По словам политолога, власти подгоняют под экстремизм любую негативную оценку деятельности президента страны Александра Лукашенко. Класковский отметил, что своим требованием МВД нарушает закрепленную в Конституции гарантию свободы мнений и их выражений.

Эксперт добавил, что режим намерен “вырубить историю”, которую фиксировали на протяжении последних двадцати лет авторы портала. Обозреватель считает, что TUT.by представляет собой своеобразную летопись страны, со всеми ее негативными и позитивными событиями.

“Белорусские власти перешли все те “красные линии”, которые еще год назад, казалось, они не могут перейти, – выразил мнение Класковский. Он подчеркнул, что режим Александра Лукашенко со своими жесткими мерами по ограничению информации постепенно движется в сторону Северной Кореи.



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