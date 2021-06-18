Роскомнадзор заблокировал больше сотни страниц в интернете о продаже сертификатов вакцинации

С начала года Роскомнадзор заблокировал или удалил порядка 150 страниц в интернете с информацией о продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса.

«В 2021 году на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры РФ заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19», – передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Всего с начала 2020 года по тематике, связанной с распространением недостоверной информации о коронавирусе, было удалено или заблокировано свыше 1 тыс. материалов.

Ранее московская прокуратура обнаружила продающие поддельные сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса сайты, ведомство потребовало заблокировать эти ресурсы.

В марте сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, которого заподозрили в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.