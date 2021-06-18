 

Новак оценил необходимость соглашений с компаниями по ценам на топливо

18.06.2021, 18:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сейчас нет необходимости для стабилизации цен на топливо в соглашениях с нефтяными компаниями, но такая опция у правительства имеется, и Минэнерго дополнительно оценит ситуацию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Дано поручение Минэнерго, чтобы они оценили ситуацию на рынке. Такая опция в принципе существует, но о том, есть ли необходимость ее вводить или нет, мы должны будем дополнительно проанализировать ситуацию на рынке и посмотреть», – сообщил Новак, отвечая на вопрос о том, будут ли обсуждаться топливные соглашения с нефтяниками на совещании, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время пока такой необходимости нет, но в целом такой механизм возможен.

В начале мая пресс-служба кабинета министров заявила, что российское правительство усовершенствует механизмы биржевых торгов бензином и дизелем, чтобы не допустить резких скачков цен на моторное топливо.

Ранее Минэнерго РФ предложило запретить экспорт бензина, чтобы избежать топливного кризиса. Ведомство переживает, что РФ может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него, а это ударит абсолютно по всей экономике страны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.04 / WP – «всё равно сами не пользуемся» — США решили поделиться вакциной AstraZeneca с другими странами

05.12 / Додон надеется успеть до инаугурации Санду подписать закон о статусе русского языка в Молдове

12.11 / Нефть подорожала в надежде на новые меры ОПЕК+

19.09 / Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом

11.01 / Минздрав разрешил исследование препарата «Спутник Лайт» от коронавируса

07.01 / Трампа потребовали отстранить от должности президента США

11.12 / Путин согласился с возможностью «посмотреть еще раз» дело «Нового величия»

11.03 / МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом

12.08 / Возросло число сторонников отделения Шотландии от Британии

12.12 / ОПЗЖ делала политические дивиденды на войне, а сейчас хочет делать их на коронавирусе и вакцинации – Билецкий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика