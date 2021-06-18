Новак оценил необходимость соглашений с компаниями по ценам на топливо

Сейчас нет необходимости для стабилизации цен на топливо в соглашениях с нефтяными компаниями, но такая опция у правительства имеется, и Минэнерго дополнительно оценит ситуацию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Дано поручение Минэнерго, чтобы они оценили ситуацию на рынке. Такая опция в принципе существует, но о том, есть ли необходимость ее вводить или нет, мы должны будем дополнительно проанализировать ситуацию на рынке и посмотреть», – сообщил Новак, отвечая на вопрос о том, будут ли обсуждаться топливные соглашения с нефтяниками на совещании, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время пока такой необходимости нет, но в целом такой механизм возможен.

В начале мая пресс-служба кабинета министров заявила, что российское правительство усовершенствует механизмы биржевых торгов бензином и дизелем, чтобы не допустить резких скачков цен на моторное топливо.

Ранее Минэнерго РФ предложило запретить экспорт бензина, чтобы избежать топливного кризиса. Ведомство переживает, что РФ может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него, а это ударит абсолютно по всей экономике страны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы.