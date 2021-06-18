 

В РФ разработали тест-систему для выявления основных мутаций COVID

18.06.2021, 18:34, Новости дня
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ разработало тест-систему для быстрого определения основных мутаций коронавируса, в том числе индийского штамма, ожидается, что регистрация методики состоится в июле 2021 года.

«В настоящее время в ФГБУ ЦСП ФМБА РФ разработаны новая методика и набор реагентов для выявления четырех наиболее эпидемически значимых линий вируса SARS-CoV-2: альфа- («британской», B.1.1.7), бета- («южноафриканской», B.1.351), гамма- («бразильской», P.1) и дельта- («индийской», B.1.617.2) вариантов. Набор также позволит выявлять генетические линии SARS-CoV-2, такие как каппа- («индийская», B.1.617.1) и тета- (P.3) варианты. В настоящее время проводится работа по валидации разработанной тест-системы и готовятся документы для регистрации ее в Росздравнадзоре», – приводятся на сайте ведомства слова замгендиректора по научно-производственной деятельности ФМБА РФ Германа Шипулина.

Как сказал Шипулин, ожидаемое время регистрации новой методики – начало июля 2021 года.

Ранее российские ученые создали интернет-ресурс, отслеживающий, как различные штаммы коронавируса и мутации распространяются по стране, система поможет медслужбам РФ лучше оценивать уровень угрозы и предпринимать соответствующие меры.



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