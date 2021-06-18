 

На несколько десятков лет старше: Кэти Перри и Орландо Блум впервые снялись вместе

18.06.2021, 18:14, Разное
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Орландо Блум и Кети Пэрри дебютировали как дуэт на одном экране: вместе они снялись не в полном метре и даже не в короткометражке, а в агитационном рекламном ролике. Они предстали перед зрителями в образе пожилых людей, изменившись почти до неузнаваемости – пожелтевшие зубы, седина, глубокие морщины. “Новый” облик звезд – заслуга гримеров ради видео, направленного на защиту демократических прав. Ролик в жанре антиутопии переносит зрителя в 2055 год, когда герои Блума и Пэрри, потеряв право голоса, живут под гнетом тоталитарного режима, и призывают людей из 2021 года прямо сейчас бороться за свои права.

Срочное сообщение от 2055 года: голосование – это право, и в настоящее время свобода выборов находится под угрозой. Закон “Акт для народа” про то, что каждый голос будет услышан. И если вы считаете, что голосование должно быть простым и доступным для всех, действуйте сейчас, поддержите закон. Будущее в наших руках, – подписал Орландо анонсный ролик.

Орландо Блум и Кэти Перри

Речь идет о законе, проект которого в марте этого года большинством голосов приняла палата представителей конгресса США. Закон получил название “Акт для народа” и направлен на максимальное упрощение всей системы голосования. И хотя, согласно общественным опросам, большинство американцев поддерживают проект нового закона, против него активно выступает консервативная партия республиканцев.

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Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom)

Кети Пэрри и Орландо Блум свою позицию выразили творчески. Премьера социального ролика состоялась вчера, в то время как пара вместе с детьми отдыхает в Италии. Многие считают, что там актер и певица планируют сыграть свадьбу – на День святого Валентина в 2019 году Орландо сделал Кэти предложение, но официальной церемонии так и не было.



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