 

Блейк Лайвли испекла торт в виде арбуза в кольце за 2,5 миллиона долларов

18.06.2021, 18:14, Разное
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Актриса Блейк Лайвли не только успешно снимается в кино и сериалах, но и с удовольствием лично занимается домашними хлопотами. Известно, что голливудская звезда любит готовить, причем ее “конек” – это десерты и выпечка. Вчера она похвасталась очередным кондитерским шедевром собственного производства – сложным, многослойным “арбузным” тортом, который испекла для подруги. Блейк опубликовала ролик, в котором на фоне песни Гарри Стайлса Watermelon Sugar показывает десерт в разрезе. А в подписи под постом Блейк раскрыла секрет приготовления. Оказалось, для него нужен специальный набор приспособлений.

Плюсы быть собирателем: ты всегда готов с Betty Crocker Bake & Fill (специальный набор для приготовления тортов), даже если ты ни разу не использовал его с 17 лет. В любой момент может появиться запрос на “арбузный” торт, – написала Блейк. Однако большинство пользователей обратили внимание на роскошное кольцо с овальным бриллиантом на безымянном пальце артистки. Это то самое кольцо, которое в 2012 году выдало ее роман с Райном Рейнольдсом и подтвердило их свадьбу. С тех пор Лайвли его не снимает.

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Публикация от Blake Lively (@blakelively)

К тому же кольцо с светло-розовым бриллиантом в 12 (!) карат овальной формы в обрамлении тонкого розового золота не просто было куплено в бутике, а сделано по индивидуальному заказу. Его сделал известный американский ювелир Лорейн Шварц по заказу Райна Рейнольдса, который лично принимал участие в разработке дизайна непростого украшения за 2,5 миллиона долларов.

Обручальное кольцо Блейк ЛайвлиБлейк Лайвли, 2017 год

Напомним, Райан и Блейк познакомились в 2010 году на съемках фильма “Зеленый Фонарь”, где Рейнольдс играл главного героя, а Лайвли – его возлюбленную. Блейк встречалась с Леонардо Ди Каприо, а Райан был женат на Скарлетт Йоханссон. Но наличие спутников жизни не помешало им переключить свое внимание друг на друга. Через некоторое время они начали жить вместе, а в 2012 году тайно сыграли свадьбу. Их первая дочь Джеймс появилась на свет 16 декабря 2014 года. Ее сестра Инес – 28 сентября 2016-го. Первый “выход” девочки в свет случился лишь в 2018 году – она сопровождала папу на церемонии открытия его именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Третью беременность Блейк обнародовала в мае 2019 года, появившись с мужем на премьере анимационного фильма “Покемон. Детектив Пикачу”, где Райан сыграл легендарного покемона. Летом того же года у пары родилась девочка.



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