 

Первая партия инженеров «Роскосмоса» отправилась на уборку молодой свёклы

18.06.2021, 19:21, Разное
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В пятницу колонна автобусов с инженерами «Роскосмоса» отправилась в совхоз «Гагаринский» на уборку свёклы. Госкорпорация первой приступила к выполнению решения Совета безопасности о неотложной помощи крестьянам.

Состоявшееся в среду закрытое заседание Совбеза было посвящено стремительному росту цен на свёклу. В перерыве женевского саммита на видеосвязь с Советом вышел президент России. Никакие решения по итогам заседания не оглашались, однако в четверг Дмитрий Рогозин заявил:

– Выполняя решение Совета безопасности, я завтра же направлю в подшефные совхозы по 60 человек от каждого подразделения «Роскосмоса». Они будут находиться там, пока весь урожай свёклы не будет убран и засыпан в хранилища. Продовольственная безопасность России важнее освоения в космосе.

Партия инженеров «Роскосмоса» отправилась на уборку свёклыОбщее количество специалистов, которые поедут «на свёклу», не разглашается. В пятницу от штаб-квартиры Роскосмоса на улице Щепкина отъехали 12 больших автобусов с людьми в старой одежде и с лопатами, а от Центра управления полётами в подмосковном Королёве – четыре тентованных грузовика.

– Не надо думать, что мы отправили на село каких-то второстепенных сотрудников. Все четыре бригады, которые мы отправили из Королёва, возглавляют доктора технических наук. Общее руководство я осуществляю лично. План уборки будет выполнен и перевыполнен, – сообщил гендиректор ЦНИИМаша Сергей Коблов по телефону из совхоза «Гагаринский».

Минсельхоз уверен, что выезд горожан на поля уменьшит издержки совхозов и снизит цены на свёклу. В понедельник график «сельхозмобилизации» должны представить все госкорпорации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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