Американские ученые пояснили, почему мы долго прокручиваем в голове некоторые мелодии

Если какая-то песня или мелодия «застряла» в вашей голове, не удивляйтесь. С таким явлением периодически встречается 98% людей. Этот факт выяснили исследователи из Соединенных Штатов.

Группа ученых из калифорнийского университета провела ряд экспериментов. Оказалось, что инструментальная музыка «застревает» в голове примерно в девять раз реже, чем песни с простенькими текстами.

Однако прокручиваемая в голове мелодия, от которой, кажется, невозможно избавиться, является следствием работы ассоциативного мышления, говорят ученые. Если это происходит с вами, не беспокойтесь. Ваш мозг работает нормально, и с психическим состоянием также все в порядке. Просто наслаждайтесь своим состоянием. Остальное пройдет само.