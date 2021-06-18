 

Американские ученые пояснили, почему мы долго прокручиваем в голове некоторые мелодии

18.06.2021, 18:06, Новости дня
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Если какая-то песня или мелодия «застряла» в вашей голове, не удивляйтесь. С таким явлением периодически встречается 98% людей. Этот факт выяснили исследователи из Соединенных Штатов.

Группа ученых из калифорнийского университета провела ряд экспериментов. Оказалось, что инструментальная музыка «застревает» в голове примерно в девять раз реже, чем песни с простенькими текстами.

Однако прокручиваемая в голове мелодия, от которой, кажется, невозможно избавиться, является следствием работы ассоциативного мышления, говорят ученые. Если это происходит с вами, не беспокойтесь. Ваш мозг работает нормально, и с психическим состоянием также все в порядке. Просто наслаждайтесь своим состоянием. Остальное пройдет само.



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