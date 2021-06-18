У берегов Флориды обнаружены остатки айсбергов

Неподалеку от берегов Флориды недавно обнаружили следы айсбергов. Нет-нет ледяные горы сюда, конечно же, не доплывали. Однако в акватории образовывались характерные «дорожки», которые явно указывают на то, что какой-то лед сюда все-таки доходил.

Пока ни одной крупной глыбы в теплых водах пока не обнаружено. Очевидно, они быстро тают, говорят специалисты. Однако ученые также напоминают, что достаточно большие айсберги приплывали к берегам Флориды во времена последнего ледникового периода.

Именно они-то и оставили наиболее четкие следы, которые еще сегодня можно разглядеть на дне морском. Считается, сто в Северном полушарии арктические льды не могут сейчас пройти ниже сороковой параллели. Впрочем, были и исключения. Кстати, столкновение с айсбергом Титаника 109 лет назад случилось на 42-й параллели.