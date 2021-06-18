Врач диетолог перечислила несовместимые с мясом продукты

Врач эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова пояснила о некоторых особенностях правильного питания. Эксперт назвала продукты питания, несовместимые с мясом.

Всем известно, что пища, потребляемая человеком, может не только приносить пользу, но и вредить человеку. Так, есть целый ряд продуктов питания, несовместимых между собою. Российский диетолог и эндокринолог Татьяна Бочарова назвала те ингредиенты, которые нельзя употреблять вместе с мясом.

Так, в первую очередь, не сочетаются с ним молочные продукты, поскольку содержащийся в них кальций мешает всасываться железу. Причем негативный эффект достигает до 60%, особенно вредно пить йогурты, молоко, а также есть сыр или творог с мясными блюдами беременными, детям и людям с диагностированной анемией.

Не стоит запивать мясо чаем или кофе, полифинол, содержавшийся в них, также мешает усваивать железо. Лучше вместо этого выбрать цитрусовый сок. Плохо переваривается мясо в совмещении с такими популярными для российской кухни макаронами, картофелем, хлебом, кукурузой или любыми другими содержащими крахмал продуктами. Особенно стоит воздерживаться от такого комплекта людям, склонным к ожирению, вместо этого лучше предпочесть овощи и зелень.

Источник: rsport.ria.ru