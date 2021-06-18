 

ВМС США придумали метод «беспилотной защиты» от новых российских ракет

18.06.2021, 18:00, Разное
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Американские СМИ сообщают, что Пентагон придумал действенный метод противостояния армии России. Для этого ВМС США намеревается применить специфическую «беспилотную защиту».
Авторитетное американское издание Forbes опубликовало новый материал о готовности Соединенных Штатов и далее лидировать в гонке вооружений. При том, что Белый дом и далее продолжает утверждать, будто бы именно их армия является самой сильной на планете, всем известны успехи РФ в этой сфере. Так, боеголовки РФ во многом превосходят любую технику и оружие своих гипотетических врагов.

Пентагон неоднократно был вынужден признать мощь российских сверхзвуковых самолетов и ракетных установок. Вашингтону в срочном порядке необходимы какие-либо системы и комплексы, способные защитить страну. Среди вариантов, которые перечисляют журналисты издания, указываются военные беспилотники. Гиперзвуковые орудия наиболее разрушительны для флотилии Соединенных Штатов. Особенно опасны для их военно-морской флотилии низколетящие боеголовки из-за сложности их обнаружения и высокой маневренности.

Перехватывая российские орудия БПЛА, американские военные смогут выиграть ценное для таких случаев время. Стоит отметить, что даже сами специалисты Министерства обороны Соединенных Штатов признает экстравагантность такой идеи.

Источник: politros.com



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