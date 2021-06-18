ВМС США придумали метод «беспилотной защиты» от новых российских ракет

Американские СМИ сообщают, что Пентагон придумал действенный метод противостояния армии России. Для этого ВМС США намеревается применить специфическую «беспилотную защиту».

Авторитетное американское издание Forbes опубликовало новый материал о готовности Соединенных Штатов и далее лидировать в гонке вооружений. При том, что Белый дом и далее продолжает утверждать, будто бы именно их армия является самой сильной на планете, всем известны успехи РФ в этой сфере. Так, боеголовки РФ во многом превосходят любую технику и оружие своих гипотетических врагов.

Пентагон неоднократно был вынужден признать мощь российских сверхзвуковых самолетов и ракетных установок. Вашингтону в срочном порядке необходимы какие-либо системы и комплексы, способные защитить страну. Среди вариантов, которые перечисляют журналисты издания, указываются военные беспилотники. Гиперзвуковые орудия наиболее разрушительны для флотилии Соединенных Штатов. Особенно опасны для их военно-морской флотилии низколетящие боеголовки из-за сложности их обнаружения и высокой маневренности.

Перехватывая российские орудия БПЛА, американские военные смогут выиграть ценное для таких случаев время. Стоит отметить, что даже сами специалисты Министерства обороны Соединенных Штатов признает экстравагантность такой идеи.

Источник: politros.com