 

Американские ученые впервые разработали фокусируемые линзы

18.06.2021, 18:00, Разное
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Команда ученых из США в сотрудничестве со специалистами Samsung впервые в истории изобрели автоматически фокусируемые устройства. Используемые в них линзы изготовлены из специального метаматериала.
Сотрудники Корнелльского университета вместе с южнокорейскими специалистами компании Samsung нашли метод революционного улучшения оптики. Для этого впервые в истории они создали специфический метаматериал, из которого им удалось создать линзы для аппаратуры. К плоским внешне стеклянным пластинкам эксперты применили электрический сигнал вместо применения форм и перемещения с помощью механики.

Метаматериал является, по сути, массивом нанометровых по размеру резонаторов. Задействовав жидкие кристаллы, специалисты отрегулировали локальные фазовые характеристики линз. Этот процесс и приводит к автоматической фокусировке, перестраивая показатели под воздействием электровоздействия.

Ультратонкие объективы с регулировкой и непрерывающимся зумированием характеризуются параметрами сдвига фокусного расстояния до уровня 20 процентов. На данный момент разработка способна эффективно работать лишь с одним видом световых волн, относящимися к красному спектру. Однако концепт имеет огромные перспективы, и создание полноценных линз можно назвать всего лишь делом времени. Изобретение щедро финансируется военными структурами Соединенных Штатов. Первыми аппаратами с подобными инновационными девайсами станут беспилотники и квадрокоптеры, системы наблюдения, а также армейская оптика ВВС США.

Источник: faktom.ru



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