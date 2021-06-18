Американские ученые впервые разработали фокусируемые линзы

Команда ученых из США в сотрудничестве со специалистами Samsung впервые в истории изобрели автоматически фокусируемые устройства. Используемые в них линзы изготовлены из специального метаматериала.

Сотрудники Корнелльского университета вместе с южнокорейскими специалистами компании Samsung нашли метод революционного улучшения оптики. Для этого впервые в истории они создали специфический метаматериал, из которого им удалось создать линзы для аппаратуры. К плоским внешне стеклянным пластинкам эксперты применили электрический сигнал вместо применения форм и перемещения с помощью механики.

Метаматериал является, по сути, массивом нанометровых по размеру резонаторов. Задействовав жидкие кристаллы, специалисты отрегулировали локальные фазовые характеристики линз. Этот процесс и приводит к автоматической фокусировке, перестраивая показатели под воздействием электровоздействия.

Ультратонкие объективы с регулировкой и непрерывающимся зумированием характеризуются параметрами сдвига фокусного расстояния до уровня 20 процентов. На данный момент разработка способна эффективно работать лишь с одним видом световых волн, относящимися к красному спектру. Однако концепт имеет огромные перспективы, и создание полноценных линз можно назвать всего лишь делом времени. Изобретение щедро финансируется военными структурами Соединенных Штатов. Первыми аппаратами с подобными инновационными девайсами станут беспилотники и квадрокоптеры, системы наблюдения, а также армейская оптика ВВС США.

Источник: faktom.ru