 

Турчинов: У оборонной промышленности Украины есть мощные разработки. Но из-за пренебрежения властью они могут остаться лишь выставочными экспонатами

18.06.2021, 17:58, Новости дня
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Впечатления от выставки “Оружие и безопасность” – экспозиция очень мощная, которая отражает ситуацию в оборонной промышленности. На выставке только 50% экспозиции представляет государственный сектор оборонно-промышленного комплекса, все остальное – это предложение частных оборонных предприятий, которые сегодня достаточно эффективно конкурируют и дают толчок для развития оборонной промышленности Украины.

Когда мы говорим о государственных оборонных предприятиях, то, безусловно, здесь флагманом остается конструкторское бюро “Луч”, которое представило не только свою традиционную продукцию – уникальные противотанковые ракетные комплексы “Стугна”, “Корсар” и другие, крылатые ракеты “Нептун”, мощные ракетные комплексы “Ольха” и “Ольха-М”, но и новейшие разработки, в частности зенитные ракетные комплексы и сверхмощный ударный БПЛА “Сокол”. “Аналога “Соколу” российская армия не имеет, а по своим характеристикам он значительно превышает перспективные турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

Но среди 10 стран, которые заключили договоры с конструкторским бюро на покупку противотанковых ракетных комплексов “Стугна”, Украина отсутствует. Начиная с 2019 года ни одной “Стугны” не было заказано для украинской армии! В условиях, когда у наших границ стоят российские танки, такое оборонное планирование явно противоречит интересам безопасности Украины.

Очень мощно на выставке представлена Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины, которая объединяет ведущие частные оборонные предприятия. Среди разработок негосударственных предприятий – САУ “Богдана” с натовским калибром 155 мм, которая отлично прошла испытания, мобильный ударный беспилотный комплекс RAM II, поставленный на базу одной из лучших отечественных бронемашин “Новатор”, автоматические минометные комплексы “Ель” и боевая гусеничная плавающая машина “Кевлар-Е”, уникальная амфибия Nomad и многие другие мощные разработки.

Все это свидетельствует о том, что украинская оборонная промышленность имеет огромный потенциал. Но пренебрежение оборонными приоритетами, систематические срывы государственного оборонного заказа, отсутствие стратегического планирования, коррупция и хроническое недофинансирование ОПК военно-политическим руководством Украины может оставить все эти разработки на уровне выставочных экспонатов.

Источник: Олександр Турчинов / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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