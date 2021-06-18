В Испании отменяют масочный режим

“Это последние выходные, когда мы будем обязаны надевать маски в публичных местах. В ближайшее время наши лица и наши улицы вернутся к своему прежнему виду”, – заявил в пятницу премьер-министр Педро Санчес.

Масочный режим отменят на внеочередном заседании совета министров 24 июня.

Контекст:

По состоянию на 18 июня в Испании зарегистрировано более 3,74 млн. случаев заражения коронавирусом и более 80 тысяч смертей от заболевания.

В странах Европы постепенно начался процесс ослабления карантинных ограничений. К примеру, в Словении объявили о формальном завершении пандемии, а во Франции с 17 июня отменили обязательное ношения масок. Накануне министерство здравоохранения Израиля отменило обязательное ношение масок в помещениях. Это решение стало последним карантинным предписанием внутри страны.

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