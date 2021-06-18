Суд в Москве вернул полиции протокол, составленный на Дудя за пропаганду наркотиков

Протокол поступил 10 июня и уже на следующий день его вернули в отделение полиции, где его составляли. В канцелярии он оказался 18 июня. Суд не уточнил причины возврата.

Контекст:

Дело на Дудя открыли по жалобе дочери сенатора Елены Мизулиной Екатерины Мизулиной, которая возглавляет ассоциацию “Лига безопасного интернета”. Она просила проверить на наличие пропаганды наркотиков в интервью с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. Журналисту мог грозить штраф до 1,5 млн руб. ($20,8 тыс.).

На канал Дудя в YouTube подписаны 9,2 млн человек. Интервью с Моргенштерном и Ивангаем в общей сложности посмотрели более 46 млн пользователей.

—