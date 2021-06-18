Путин назвал Псаки “образованной, красивой женщиной, которая все время путает чего-то”, а Байдена “профессионалом”

“Тот образ, который рисуют, он даже, может, немножко расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечему, Байден – профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас, но это было совершенно для меня очевидно”, – заявил президент РФ.

Путин подчеркнул, что Байден прибыл на встречу, находясь в длительной поездке, после смены часовых поясов и джетлага, но выглядел бодрым и был “полностью в материале”.

“То, что он там чего-то путает иногда… У него пресс-секретарь (спикер Белого дома Джен Псаки – “ГОРДОН”) – молодая, образованная, красивая женщина, она сама все время путает чего-то. Это ведь не от того, что у нее образование не позволяет и память плохая. Просто, знаете, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень-то фиксируют на этом свое внимание. Но американцы считают, что ничего нет важнее, кроме них самих, – такой стиль”, – считает Путин

Он еще раз подчеркнул, что Байден “собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает очень искусно”, и отметил, что обстановка на их встрече “была достаточно доброжелательной”, и собеседники смогли понять позицию друг друга по ключевым вопросам.

Журналистка Bloomberg Дженнифер Якобс в Twitter отметила, что Псаки была “мишенью официального российского презрения” с тех пор, как она была представителем Государственного департамента в 2014 году.

Российские СМИ обратили внимание на Псаки после ее заявлений о российской агрессии против Украины. Тогда они начали публиковать новости о неточностях, которые она допускала во время брифингов, а позже приписывали ей вымышленные цитаты. Сама Псаки, комментируя публикации в российских СМИ, заявляла, что воспринимает такое внимание к себе, как “знак почета”.

Контекст:

Байден и Путин 16 июня встретились в Женеве на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.

По итогам встречи Путин назвал разговор с Байденом “весьма конструктивным” и результативными и заявил о “промелькнувших зарницах доверия”, а Байден счел “хорошей, позитивной” атмосферу встречи.

На встрече лидеры стран договорились вернуть послов в столицы РФ и США. Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человека, территориальную целостность Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. Президент США убежден, что Путин не хочет холодной войны.

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