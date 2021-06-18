 

Попова: Трехдневное голосование снизит риски для граждан

18.06.2021, 17:50, Разное
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“Голосование идет несколькими днями, и это позволяет провести процесс голосования при полном соблюдении всех требований, с отсутствием риска для здоровья в части новой коронавирусной инфекции”, – сказала она в ходе заседания Центральной избирательной комиссии.

Попова порекомендовала сделать прививки от коронавируса тем, кто собирается участвовать в выборах. Это касается сотрудников избиркомов и голосующих.

“На сегодняшний день это рекомендация. Но она очень настоятельна”, – добавила глава Роспотребнадзора.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала трехдневное голосование оптимальным вариантом. По ее словам, это позволит обезопасить избирателей, обеспечит доступность и удобство процедуры волеизъявления.

Президент России Владимир Путин в четверг, 17 июня, подписал указ о назначении выборов в Государственную Думу. Одновременно с этим состоятся региональные и муниципальные кампании. Граждане будут выбирать глав девяти субъектов Федерации. В 39 регионах обновятся составы местных законодательных собраний.

Закон о многодневном голосовании был принят Госдумой в июле прошлого года. Такой формат будет распространяться по решению соответствующего избиркома на выборы всех уровней.



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