В НАТО отреагировали на решение РФ выйти из Договора по открытому небу

НАТО сожалеет о решении РФ выйти из Договора по открытому небу (ДОН), говорится в заявлении альянса.

«Мы глубоко сожалеем о том, что РФ уведомила о своем решении выйти из Договора по открытому небу, важного юридически обязательного документа, который способствует транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе», – цитирует заявление НАТО ТАСС.

Отмечается, что НАТО призывает Россию использовать оставшиеся до выхода из ДОН полгода, чтобы пересмотреть это решение, передает РИА «Новости».

Ранее в МИД сообщили, что РФ официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря 2021 года.

Напомним, 27 мая в МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. При этом Москва назвала решение США не возвращаться в ДОН политической ошибкой. В МИД заявили, что РФ выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января РФ приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.