Участникам хакатона Health & Science предстоит разработать детектор ковидных аномалий

18 июня стартовал третий полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». 165 команд-участников на протяжении 48 часов будут решать актуальные задачи от крупнейших коммерческих компаний и госорганов и предложат свои IT-решения в рамках хакатона Health & Science («Медицина, здравоохранение, наука»).

«В рамках грядущего хакатона участникам предстоит решить кейсы от крупнейших компаний – Ростелеком, Сбер AI, EPAM, iHerb. А также кейсы от госсектора – Медицинского информационно-аналитического центра Калининградской области, Университета Лобачевского (совместный кейс с EPAM), правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках третьего хакатона мы задействуем 12 точек в городах нашей страны, это полезно для создания конкурентной ИТ-инфраструктуры на местах», – сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в обращении к участникам хакатона, говорится в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релизе конкурса «Цифровой прорыв».

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов выделил один из кейсов этого хакатона.

«На протяжении 48 часов вам предстоит работать над решением кейсов по темам хакатона – это медицина, здравоохранение, наука. Эти сферы очень важны и нуждаются в использовании новых технологий. Уверен, вы сможете предложить эффективные решения поставленных задач, а лучшие из них будут использоваться на практике в ближайшее время. Этот хакатон примечателен тем, что впервые участникам предстоит решить data-кейс. Кейс CardioSpike посвящен разработке детектора ковидных аномалий в ритме сердца и относится именно к такому типу заданий», – подчеркнул Агафонов.

По его словам, в основе кейса CardioSpike – данные наблюдений за пациентами, содержащие в себе информацию о связи COVID-19 с ЭКГ пациента. Эти наблюдения собирались учеными ННГУ им. Лобачевского в течение длительного времени, в реальных ситуациях, с реальными пациентами. «Данные имеют большой потенциал для практического применения, и от участников хакатона ждут именно этого», – отметил он.

Кроме того, цифровой партнер конкурса ПАО «Ростелеком» предлагает участникам проекта разработать интерфейс самостоятельного диагностирования пациента, что позволило бы значительно повысить доступность и скорость оказания медицинской помощи. В кейсе «Фронтиры науки» от «Сбера» участникам предстоит разработать методологию и прототип системы, определяющей приоритетные направления («фронтиры») научно-технологических исследований и прогнозы перспективных направлений.

Для решения кейса «Экспертиза медпомощи» от Правительства ЯНАО необходимо разработать сервис оперативной экспертизы качества оказания медицинской помощи, который поможет значительно ускорить проведение экспертизы и выявлять нарушения. В рамках кейса от МИАЦ (Медицинские информационно-аналитические центры) участникам предложат разработать систему дистанционного мониторинга уровня артериального давления и пульса у больных с артериальной гипертензией. Разработать мобильное приложение, связанное с осознанным потреблением БАД участники смогут, решая кейс от iHerb.

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).