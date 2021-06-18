 

Мнение: Выборы и коронавирус

18.06.2021, 17:26, Разное
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Путин подписал указ «О назначении выборов депутатов Государственной думы», по которому народу предлагают сходить проголосовать 19 сентября 2021 года. Совершенно случайно накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что уровень заболеваемости коронавирусом в России вырос за неделю на 30%.

«Особенность настоящего периода заключается в том, что прирост заболевших мы видим в категории населения 30-40 лет. В этой категории количество заболевших увеличилось до 40 с небольшим процентов», — заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Я правильно понимаю, что пик коронавируса придется на август, а на спад пойдет после 19 сентября? Чтобы никому и в голову не пришло мысли проводить пикеты, митинги, чтобы можно было хватать и закрывать в кутузку агитатов? Чтобы в Госдуму не проскочил ни один депутат, не одобренный и утвержденный в Кремле?

А голосование проведут в три дня, на пеньках? Опыт уже есть…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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