Почему волосы секутся и что с этим делать. Домашние средства и способы ухода за ними

Волосы требуют тщательного ухода, иначе они секутся и выглядят крайне непривлекательно. Чтобы ваши локоны были эластичными, блестящими и красивыми, узнайте причину их расслоения и научитесь за ними правильно ухаживать. Вот несколько рекомендаций специалистов.

Почему волосы секутся

Волосы являются производными от отмерших клеток нашего кожного покрова, крепко соединенных друг с другом. По мере роста они начинают испытывать дефицит жира, поскольку все больше удаляются от фолликула. Это является естественным процессом, поэтому при отсутствии внешних раздражителей прическа будет смотреться нормально. Однако если эти раздражители возникают, волосы становятся ломкими и малопривлекательными. Именно поэтому стоит определить, что именно стало причиной ломкости.

Причины ускорения разрушения кутикулы

В первую очередь речь идет о питании. Если в организме не хватает витаминов А, В, С и Е, а также микроэлементов (цинк, магний, кальций, кремний, селен и пр.), волосы станут выглядеть болезненно и непривлекательно. Питание должно быть сбалансированным – это главное условие красоты (не только волос, но и кожи). На втором месте стоят ошибки при уходе за волосами: неправильно подобранный шампунь и кондиционер, частое использование горячих инструментов при укладке, в том числе и сушка феном, химическая завивка, затягивание волос резинками, плохая расческа и т. д. Осветление и беспощадное окрашивание также могут стать причиной ломкости волос и секущихся кончиков. Локоны подвергаются постоянному воздействию агрессивных химикатов, что их истощает и делает малопривлекательными.

Полезные рекомендации по питанию и здоровью

Чтобы ваши волосы всегда выглядели потрясающе, необходимо пить достаточное количество жидкости. Обезвоживание негативно отражается не только на кожном покрове, но и на качестве волос. Также необходимо регулярно потреблять такие продукты, как орехи, бобовые, кисломолочную продукцию, выпечку из муки грубого помола, диетическое мясо, рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и ягоды. Стоит сказать отдельное слово о вредных привычках, от которых следует срочно избавиться (если они есть). Нужно также напомнить о профилактике различных заболеваний (регулярно делайте профилактические осмотры у доктора, чтобы не допустить их развитие).

Выбор шампуня и кондиционера

Обращайте внимание на структуру и качество ваших волос и всегда ориентируйтесь на это при выборе шампуня. Сегодня в ассортименте представлено много разных видов, но вам нужно выбрать несколько самых подходящих конкретно к вашему типу волос. Производители уже учли все необходимое для того, чтобы волосы с секущимися кончиками смогли легко восстановиться, поэтому далее все зависит от вашего выбора. Обязательно используйте бальзамы и кондиционеры, поскольку только так вы сможете обеспечить волосам достаточное питание, защиту, кондиционирование прически и сохранность цвета (если ваши локоны окрашены).

Маски и масла

Помните о том, что для питания и увлажнения (что очень важно в вашем случае) необходимо использовать маски и масла. Достаточно один раз в неделю нанести маску, а также применить для увлажнения масло – и ваши волосы обретут здоровый и привлекательный вид. Это касается готовой косметики, но есть и домашние средства, которые являются не менее эффективными.

Вот несколько рецептов домашних средств

Авокадо, белок и оливковое масло

Смешайте мякоть одного авокадо, добавьте две полные столовые ложки белка, а также четыре столовые ложки оливкового масла. Нанесите смесь на слегка увлажненные сухие волосы, наденьте шапочку для душа, повяжите легкое полотенце и подождите один час. После этого помойте голову и высушите естественным способом. Маска увлажняет волосы и питает их кератином, который содержится в яичном белке.

Кокосовое и оливковое масло

Смешайте оба масла в равных пропорциях, предварительно разогрев их на паровой бане до комнатной температуры. Нанесите на волосы, немного отступив от корней, наденьте шапочку для душа и подождите тридцать минут. После этого смойте и просушите обычным способом. Масла способствуют активному питанию и увлажнению волос, улучшают их эластичность, способствуют ускорению роста.

Единичные ингредиенты

Есть несколько полезных продуктов, которые можно использовать в качестве автономных средств. К ним относятся пиво, кокосовое масло, мед и майонез (только натуральный). Пиво можно использовать как маску и ополаскиватель. Нанесите один из ингредиентов на кончики или всю длину, подождите пятнадцать минут и смойте. Проводите процедуры перед каждым мытьем.

Регулярное подстригание

Некоторые люди ошибочно полагают, что длинные волосы можно отрастить, не обрезая кончиков. На самом деле это не так. Только регулярное подстригание может способствовать не только здоровью, но и активному росту волос. Помните о том, что кончикам свойственно расслаиваться. И во избежание повреждения всей волосинки, нужно срезать их вовремя (раз в месяц или полтора).