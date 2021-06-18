Выбросьте и забудьте о них навсегда: 3 вещи, которые любую женщину визуально делают старше (у многих из нас такие есть в шкафу)

Вам исполнилось больше 35 лет, но вы хотите по-прежнему выглядеть стильно и модно? Тогда вам следует впредь избегать определенных предметов одежды, которые могут легко визуально состарить вас. Так что пересмотрите свой гардероб, ведь там наверняка найдется что-то, что вам придется выбросить от греха подальше, чтобы вновь начать блистать и вызывать всеобщее восхищение.

Дешевые бренды и безвкусные сумочки

Дешевая одежда недопустима в гардеробах женщин от 35 лет и старше. Конечно, понятно, что покупать дизайнерскую одежду по карману далеко не всем. Лучше иметь в шкафу всего одну-две вещи, но действительно качественные и более дорогие, чем забить его горой дешевки, которую можно будет носить максимум один или два сезона. К тому же дешевизна точно не идет на пользу даме от 35 лет и старше, так что лучше ей вложить немного денег в действительно вневременные и элегантные вещи.

Даже ваши аксессуары и сумочки не обязаны выглядеть дешево. На них не должно быть дешевого декора, липких деталей в виде цепочек, кисточек и прочего. Лучше выбрать простые и в то же время элегантные сумочки, которые подойдут к любому наряду и сделают образ более изысканным.

Дешевая обувь

Дешевую обувь видно издалека, так как она привлекает к себе нежелательное внимание. Причем такая обувь не только выглядит непрезентабельно, но и вызывает боль в ногах, провоцирует мозоли и шишки на большом пальце. А еще она быстро изнашивается, так что затем приходится покупать новую. О качественной же обуви этого не скажешь. Так что лучше покупать дизайнерскую кожаную обувь, которая прослужит долго, не навредит ногам, не потускнеет, прослужит долго и при этом будет отлично смотреться. И хотя поначалу кожаная обувь может показаться неудобной, но если по ней немного походить босыми ногами, то она станет похожей на тапочки.

Также следует избегать приобретения туфель, которые напоминают бабушкины сандалии. Глядя на подобный крой, не стоит радоваться, что в такой обуви будет комфортно и удобно. Ведь существует множество современной обуви, не менее удобной, но зато элегантной, стильной и молодежной.

Определенные свитера и кардиганы

Свитера и кардиганы с большим количеством вискозы или узором со множеством дырок по своей фактуре не совсем подходят даме в возрасте от 35 лет, так как выглядят не очень представительно.

В зрелом возрасте важны элегантность и простота. Так что если говорить о теплой одежде, то лучше выбрать тонкий трикотаж и свитера современного, довольно простого кроя. Конечно, иногда приятно экспериментировать, но зато такой наряд никогда не выйдет из моды и не будет выглядеть нелепо.