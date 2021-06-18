Племянник князя Монако Пьер Казираги и Беатрис Борромео впервые за полгода вышли в свет

Вчера в Афинах на стадионе “Панатинаикос” состоялся модный показ коллекции Dior Cruise 2022. Некоторые, как, например, Кара Делевинь, Аня Тейлор-Джой, Катрин Денев, Сьюки Уотерхаус, сестра мужа Дарьи Жуковой Ставроса Ниархоса Евгения и другие присутствовали на модном шоу лично. А Миранда Керр, дочь актера Джуда Лоу Айрис Лоу и солистка южнокорейской группы Blackpink Джису смотрели показ удаленно.

Одними из почетных гостей показа стали сын принцессы Каролины и племянник князя Монако Альбера II Пьер Казираги и его супруга Беатрис Борромео. Беатрис, которая уже несколько сезонов является звездным амбассадором бренда, не могла не прийти на шоу ни в чем ином как в платье Dior. Она выбрала наряд в греческом стиле, идеально подходящем месту и главному предмету вдохновения креативного директора компании Марии Грации Кьюри, – золотое платье с бахромой и кружевным круглым верхом с вышивкой. Образ она завершила гладко убранными волосами с золотым ободком, сандалиями на плоском подошве и сумочкой в тон. Супруг Беатрис, Пьер Казираги, остановился на беспроигрышной классике – темно-синем костюме и белой рубашке с черным галстуком, добавив цвета лишь с помощью розовых часов.

Для пары этот выход в свет стал первым с ноября 2020 года, когда 19 числа вся княжеская семья Монако посетила службу в Соборе святого Николая в Монте-Карло по случаю Национального дня страны. Вместе с княгиней Шарлен и князем Альбером II с детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой, а также Андреа Казираги, Татьяной Санто-Доминго и Александрой Ганноверской они приняли участие в масштабных торжественных мероприятиях. Если тогда Беатрис предстала в облегающем костюме из пиджака и юбки, то сейчас – в свободном платье, скрывающем силуэт. Некоторые интернет-пользователи, глядя на кадры с показа, рассмотрели изменения в фигуре аристократки итальянского происхождения. Другие же объясняют это ракурсом и освещением. Так или иначе, сами супруги пока хранят молчание.

Пьер и Беатрис познакомились в колледже и начали встречаться в 2008 году. Их свадьба состоялась в августе 2015-го в саду Монакского дворца. Затем свадебная церемония была также проведена в Италии, на старинной семейной вилле семьи Борромео. О первой беременности Беатрис стало известно в ноябре 2016 года, когда девушка находилась на шестом месяце. 28 февраля 2017 года у пары родился первенец – Стефано Эрколе Карло. А в конце мая 2018-го на свет появился второй сын Франческо Карло Альберт. В июле их видели вместе с младшим сыном на отдыхе в Сен-Тропе, где компанию им составила актриса Сиенна Миллер и Дарья Жукова со Ставросом Ниархосом.

В августе прошлого года Беатрис Борромео подробно рассказала, как они с мужем и сыновьями провели время на самоизоляции.