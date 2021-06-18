Обнародованы фотографии электрокроссовера Polestar 3

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18.06.2021, 17:08, Новости дня
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Шведская компания Polestar анонсировала выхода нового электрического кроссовера под названием Polestar 3.

Автомобиль представляет собой более продвинутое транспортное средство, радикально отличающееся по внешнему виду. Известно, что серийный выпуск электрокара начнут на территории США, где в дальнейшем и начнутся первые продажи. За счет местного выпуска удастся существенно снизить цену на автомобиль для американского рынка.

В свою очередь, шведская компания заинтересована в расширении своего влияния на рынке США, где продолжается увеличение спроса в отношении электрических автомобилей. Пока точные характеристики и особенности модели не объявлены производителем.



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