 

Компания Toyota презентовала в РФ Land Cruiser 300

18.06.2021, 17:08, Новости дня
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Новый японский внедорожник Toyota Land Cruiser 300 официально представили на российском рынке.

Данный экземпляр построен на платформе TNGA. Модель обладает обновленной центральной консолью с увеличенным дисплеем мультимедийной системы. Передние кресла получили множество режимов регулировки. Распознать новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 можно по решетке радиатора, задним фонарям, увеличенным колесным аркам и головной оптике.

Что касается производительности, японские инженеры установили 3,5-литровый бензиновый агрегат с мощностью 415 л.с. Также указано, что внедорожник приводится в движение 9-ступенчатой автоматической трансмиссией, с учетом которой разгон до сотни составит 6,7 секунд.



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