Что делать и что не делать при поносе



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минуты

О поносе говорят, когда стул становится необычно жидким, а позывы в туалет — частыми, как правило, не менее трех раз в сутки. В большинстве случаев понос проходит без вмешательства врачей в течение нескольких суток или быстрее, а его причина остается неуточненной.

Причины поноса разнообразны. Обычно это вирусные или бактериальные инфекции, непереносимость пищевых продуктов, однако его могут вызвать злоупотребление алкоголем, прием антибиотиков или некоторых других лекарств, стресс и другие факторы.

Нужно ли обращаться к врачу при поносе?

Обычно диарея не приносит существенного урона организму — можно остаться дома и лечиться самостоятельно. За медицинской помощью нужно обратиться в следующих случаях:

При появлении признаков обезвоживания. К ним относятся жажда, темная моча, головокружение, усталость, сухость во рту, малый объем мочи, редкие позывы к мочеиспусканию.

Если у взрослого понос не прекращается более двух суток (для ребенка — сутки) или количество походов в туалет превышает 6 в сутки. Понос сопровождается сильной болью в животе или прямой кишке.

При температуре тела выше 38,5 градусов.

В стуле есть кровь или слизь.

Стул черный, дегтеобразный или содержит кровь.

Что предпринять при поносе?

Пить достаточное количество жидкости

При легкой диарее это основной метод лечения. При поносе человек теряет много воды, это необходимо компенсировать, нужно не допустить обезвоживания. Восполнять потерю жидкости лучше не простой водой, а растворами, содержащими соль и глюкозу, — это помогает жидкости задерживаться в организме. В аптеках продаются специальные порошки, из которых легко приготовить напиток для восстановления водно-солевого баланса. Другой, менее эффективный, вариант — пить разведенный натуральный сок с солеными крекерами. Лучше не употреблять кофе и газированные напитки.

Американские Национальные институты здоровья рекомендуют пить 8–10 стаканов воды в день и чашку жидкости после каждой дефекации.

При тяжелом обезвоживании необходима помощь профессионалов: может понадобиться внутривенное вливание жидкостей.

Следить за питанием

При отсутствии аппетита при поносе предпочтение отдается жидкостям, из еды же хорошо подходят приготовленные овощи (в первую очередь крахмалистые, например, картофель и цуккини), макаронные изделия, каши (рис, пшеница, овес), супы, белый хлеб. В еду нужно добавлять соль. Дополнительно можно есть соленые крекеры, бананы. Питаться лучше дробно — более трех раз в день, небольшими порциями.

При необходимости принимать лекарства

Существуют безрецептурные препараты для остановки поноса (например, лоперамид). Они влияют не на причину проблемы, а на ее механизмы, тормозят движение кишечника. Их не следует применять, если температура тела превышает 38 градусов или в стуле появилась кровь.

Антибактериальные препараты чаще не требуются при поносе, в некоторых случаях они могут ухудшить его течение. Они могут быть рекомендованы в случае частых (более восьми раз в день) позывов, обезвоживания, сохранении симптомов более недели, при ослабленном иммунитете и во время лечения в стационаре. Решение об их назначении принимает врач.

Не распространять инфекцию!

Поскольку причиной поноса чаще является инфекция, необходимо принять меры, чтобы она не передалась другим. Для этого необходимо:

Часто мыть руки с мылом.

Стирать одежду и постельное белье, загрязненное фекалиями или рвотными массами, отдельно от других вещей в горячей воде.

Мыть сиденье унитаза, ручки кранов, дверные ручки и поверхности ежедневно.

Не следует: