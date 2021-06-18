Врач Яковлева назвала причины боли в груди у женщин

Врач-маммолог Наталья Яковлева пояснила о причинах частой боли в груди у женщин. Она объяснила, в каком случае необходимо посетить специалиста.

Одной из причин болей в груди могут быть ПМС или же овуляция. Дискомфортные ощущения появляются каждый месяц. Данное явление в медицине получило название масталгия. Иногда боль в молочной железе наблюдается из-за приема определенных лекарственных препаратов.

Если неприятные ощущения появляются регулярно, то необходимо обратиться к врачу, чтобы тот скорректировал лечение. Одними из таких лекарств являются оральные контрацептивы, также дамы могут принимать антидепрессанты.

Боль в груди может появляться из-за нижнего белья. Недостаточно хороший бюстгальтер провоцирует отеки. Его косточки не должны давить на молочную железу, желательно, чтобы планка была расположена параллельно полу. Боль в груди появляется из-за неправильной физической нагрузки. Она должна распределяться равномерно по двум сторонам тела.

Когда жительница чувствует в груди уплотнение или же нагрубание, происходят нехарактерные изменения красного или темного цвета, то необходимо не откладывать визит к врачу. Девушек молодого возраста может беспокоить фиброзно-кистозная мастопатия. В случае наличия уплотнения, необходимо обратиться к маммологу или же онкологу для обследования на предмет развития рака.

Источник: www.m24.ru