Алла Бут привлекла к освобождению мужа сильных американских адвокатов

Из проверенных источников стало известно, что в данный момент жена заключённого в США Виктора Бута Алла проводит переговоры с высококвалифицированными американскими адвокатами для защиты интересов мужа.

В минувшую среду, 16 июня, Бут выразила надежду на возвращение мужа на родину, о чём пояснила прессе. Данное заявление было сделано после пресс-конференции Владимира Путина по итогам встречи с американским коллегой в Женеве.

“То, что вопрос обсуждался на саммите и была отмечена возможность нахождения компромиссов — это большое позитивное действие, первое такое действие за многие годы. Появилась надежда, что вопрос будет решен”, — пояснила Бут.

Помимо этого, она поблагодарила бывшую судью Ширу Шейндлин, которая ещё во время судебного процесса указывала на чрезмерность наказания для россиянина и поддержала идею обмена Бута на американского гражданина Пола Уилана, отбывающего наказание в РФ.

Напомним, россиянин Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году, а спустя два года был экстрадирован в США под давлением американских властей. Ещё на момент выдачи Бута американской судебной системе МИД РФ указывал на незаконность этой процедуры.

“Вопреки двум решениям уголовного суда Таиланда, признавшего вину Бута недоказанной, этого гражданина Российской Федерации после более двух лет содержания в таиландской тюрьме выдали американским правоохранительным органам. Эти действия, по информации таиландских СМИ, произведены с одобрения правительства Таиланда. С точки зрения закона, произошедшее не может иметь рационального объяснения и оправдания”, — отмечали в ведомстве.