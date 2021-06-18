 

Смартфоны Samsung получили поддержку новой системы передачи данных без Интернета

18.06.2021, 17:02, Разное
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Смартфоны Xiaomi Realme, Vivo и многих других компаний способны передавать данные без подключения к интернету. Теперь данную технологию получили и устройства южнокорейской Samsung.
Современные смартфоны способны обмениваться данными даже при отсутствии интернета. Технологию, названную Peer-to-Peer Transmission Alliance, поддерживают устройства целого ряда производителей мобильных телефонов. В ней беспроводная передача информации осуществляется посредством модуля Wi-Fi. Инновация быстро приобрела популярность, и спрос на смартфоны с подобной функцией возрастает.

К актуальному тренду присоединилась и южнокорейская корпорация Samsung. Стоит отметить, что ранее в этом перечне IT-гигант присоединился к вошедшим в него смартфонам от Asus, Black Shark, Hisense, Meizu, OnePlus, OPPO, Realme, ROG, Vivo и ZTE. В ассортименте Xiaomi технология поддерживается не только «умными телефонами», но и персональными компьютерами. Причем здесь фирменный интерфейс позволяет просто «перетаскивать» файлы одним движением.

Система передачи данных без проводов и Сети не требует установки каких-либо приложений. Передавать с ее помощью можно как изображения или музыкальные файлы, так и видеоролики. При этом средняя скорость достигает 20 МБ за секунду. Кроме того, стоит учесть, что при пользовании инновацией не прерывается и работающая в это время интернет-связь.

Источник: www.ixbt.com



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