В Харьковской области утонули два подростка. Их телефоны и велосипеды нашли на берегу

Тела несовершеннолетних обнаружили возле шлюзов на водоеме в селе Колонтаев. На берегу лежали велосипеды, одежда и мобильные телефоны детей.

“Полицейские установили личности погибших. Ими оказались 14-летний 16-летний местные жители. Тела подростков без видимых признаков насильственной смерти направлены в морг”, – рассказали правоохранители.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Сведения о нем внесли в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай”.

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