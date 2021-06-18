Гостиный двор в Киеве передадут Минкульту – Ткаченко

“Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ. А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня”, – написал Ткаченко.

Он добавил, что по завершению передачи “начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания”.

Контекст:

Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, был построен в 1809 году. В 2011 году здание Гостиного двора было исключено из списка памятников архитектуры.

В сентябре 2012 года Киевсовет передал ПАО “Укрреставрация” земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4 в аренду на пять лет. Компания должна была превратить Гостиный двор в торгово-офисный центр. Против реконструкции здания несколько лет протестовали активисты. В июле 2014 года Киевсовет разорвал соглашение с ПАО “Укрреставрация” об аренде земли.

В декабре 2014 года Киевский городской совет обратился в Кабинет Министров с просьбой вернуть Гостиный двор в коммунальную собственность. Как отметили депутаты, здание находится в аварийном состоянии и требует консервации. Уже после этого, 8 февраля 2014 года, в здании памятника архитектуры возник пожар, который уничтожил часть кровли Гостиного двора.

28 февраля 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора. Арендатор заявил, что будет дальше судиться за него.

8 мая Верховный Суд Украины оставил в силе решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, признав, что ПАО “Укрреставрация” не выполняло условий договора аренды.

Право реконструировать и использовать комплекс оспаривали Минкульт и киевские власти. Мэр Киева Виталий Кличко обвинял министерство в блокировании передачи Гостиного двора общине столицы, Ткаченко отвечал, что не получил гарантий, что столичные власти устроят в Гостином дворе “культурный хаб”, а не ТРЦ, и потому инициировал передачу здания на баланс министерства.

19 мая 2021 года Гостиный двор в Киеве получил статус памятника культурного наследия национального значения. “Это решение [Кабмина] позволит ФГИУ передать памятник в управление МКИП, а следовательно – начать работу над противоаварийными и реставрационными работами”, – отмечали в Минкульте.

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