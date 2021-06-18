 

Жена Павлика с новорожденными сыном тайком выписалась из роддома

18.06.2021, 17:00, Новости дня
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“Мы дома”, – написала она, опубликовав фото с букетом роз.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

По словам жены Павлика, она не хотела разглашать дату и время выписки, чтобы избежать встречи с журналистами.

“Специально не говорила, когда выписка. Некоторые журналисты хотели приехать, но нам точно не до них”, – отметила Репяхова. 

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Супруга певца также показала, как выглядит детская комната в день выписки из роддома.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. 16 июня Репяхова сообщила, что ее состояние ухудшилось.По ее словам, причиной проблем со здоровьем стал хронический цистит.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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