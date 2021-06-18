Петиция Зеленскому об увольнении Татарова собрала 25 тыс. подписей

Скриншот: president.gov.ua

Автор петиции – глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

17 июня в числе прочих подписей под петицией появилось имя Joe Biden. Шабунин отмечал в связи с этим, что петицию хотят сфальсифицировать, и подчеркивал, что, в зависимости от того, как это сделано, эта подпись может свидетельствовать “о дыре в ключевом элементе государственной ІТ-инфраструктуры”.

Контекст:

Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Замглавы ОПУ известен своими тогдашними комментариями происходивших на Майдане событий. В частности, Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов “Автомайдана” Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства “Автомайдана”. СМИ называли Татарова “рупором” МВД во время Майдана.

В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы “Укрбуду” Максима Микитася: 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в “Укрбуді”, вместе с Микитасем “дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения”.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки. 18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на вопросы о Татарове заявил, что считает его “профессиональным человеком”.

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